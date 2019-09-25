Стив Джобс лично звонил главе Disney, чтобы раскритиковать «Железного человека 2»



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О ранее неизвестном факте глава Disney Боб Айгер рассказал в своих мемуарах

Стиву Джобсу совсем не понравился «Железный человек 2» – настолько, что он лично позвонил главе Disney Бобу Айгеру и поделился своим мнением о фильме. Об этом сам Айгер рассказал в своих мемуарах «Поездка на всю жизнь: что я выучил за 15 лет в качестве гендиректора The Walt Disney Company».

«Когда вышел «Железный человек 2», Стив взял в кино своего сына и позвонил мне на следующий день. Он сказал: «Я взял Рида посмотреть «Железного человека 2». Это отстой» (цитата по Screen Rant).

По словам Айгера, он понимал, что картина далека от оскаровской, но он не мог позволить Джобсу «почувствовать, что он всегда прав». Поэтому он защищал фильм и указывал на его внушительные сборы: сиквел «Железного человека» собрал более $623 миллионов (против $585 млн, которые собрал первый фильм) и стал большим финансовым успехом для студии.

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