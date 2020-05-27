Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)



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Супермодель Крисси Тейген

Прежде чем отправиться на операцию, Тейген сдала тест на коронавирус

Совсем недавно 34-летняя Крисси Тейген отметила 10-ю годовщину со дня операции по увеличению груди и тогда же сообщила, что с радостью бы избавилась от имплантатов. От слов она быстро перешла к делу и вчера написала в инстаграме, что собирается извлечь имплантаты из своей груди.

«Я собираюсь вытащить их! В течение многих лет они были прекрасны, но я это переросла. Мне бы очень хотелось застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь — простой жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкая, волшебная сумка с жиром», - объяснила модель и поделилась снимком топлес со смайлами на груди.

Прежде чем отправиться на операцию, Тейген сдала тест на коронавирус и рассказала об этом в соцсетях, отметив, что ей предстоит хирургическое вмешательство (какое — она тогда не уточнила). За пост ее раскритиковали. Дело в том, что тест она сдавала дома. Интернет-юзеры назвали ее "привилегированной", отметив, что не у всех есть возможность вызвать врачей для сдачи теста к себе домой. Свою публикацию Тейген пришлось удалить, хотя она и ответила критикам, что эта услуга доступна всем, и даже поделилась информацией, где можно заказать тест на дом.

Напомним, что операцию Тейген сделала, чтобы ее грудь выглядела красиво в купальниках: в 2010 году она дебютировала в качестве модели в выпуске Sports Illustrated Swimsuit.