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    Жизнь

    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)

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    Супермодель Крисси Тейген - Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген

    Прежде чем отправиться на операцию, Тейген сдала тест на коронавирус

    Совсем недавно 34-летняя Крисси Тейген отметила 10-ю годовщину со дня операции по увеличению груди и тогда же сообщила, что с радостью бы избавилась от имплантатов. От слов она быстро перешла к делу и вчера написала в инстаграме, что собирается извлечь имплантаты из своей груди.

    «Я собираюсь вытащить их! В течение многих лет они были прекрасны, но я это переросла. Мне бы очень хотелось застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь — простой жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкая, волшебная сумка с жиром», - объяснила модель и поделилась снимком топлес со смайлами на груди.

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    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)
    Супермодель Крисси Тейген сделает операцию по удалению грудных имплантатов (фото)

    Прежде чем отправиться на операцию, Тейген сдала тест на коронавирус и рассказала об этом в соцсетях, отметив, что ей предстоит хирургическое вмешательство (какое — она тогда не уточнила). За пост ее раскритиковали. Дело в том, что тест она сдавала дома. Интернет-юзеры назвали ее "привилегированной", отметив, что не у всех есть возможность вызвать врачей для сдачи теста к себе домой. Свою публикацию Тейген пришлось удалить, хотя она и ответила критикам, что эта услуга доступна всем, и даже поделилась информацией, где можно заказать тест на дом.

    Напомним, что операцию Тейген сделала, чтобы ее грудь выглядела красиво в купальниках: в 2010 году она дебютировала в качестве модели в выпуске Sports Illustrated Swimsuit.

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    модель дом коронавирус
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