Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»



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Кит Харингтон и Лесли Роуз

Актер признался, что ему приятно знать, чем же именно закончится сериал еще за несколько месяцев до его официальной премьеры

31-летняя Роуз Лесли, исполнившая в телесаге роль Игритт, была убрана сценаристами сериала после четвертого сезона. Тогда-то Лесли и присоединилась к огромной армии поклонников по всему миру. Впрочем, здесь есть еще и личный момент, ведь одним из главных героев сериала является 32-летний супруг актрисы Кит Харингтон.

Финального сезона «Игры престолов» Лесли ждала не меньше остальных ровно до того момента, пока ее муж, играющий в телесаге Джона Сноу (Роуз и Кит познакомились на съемках шоу и поженились летом 2018 года), раньше времени не рассказал ей о развязке сериала.

«В прошлом году я рассказал жене, как все закончилось. После этого она целых три дня со мной не разговаривала. Причем она изначально сама меня об этом попросила», - поведал Харингтон в одном из своих недавних интервью.

В той же беседе с журналистами Кит признался, что ему приятно знать, чем же именно закончится сериал еще за несколько месяцев до его официальной премьеры. Вместе с тем актер выразил беспокойство относительно того, какими именно получатся серии после монтажа.

«Я доволен тем, что мы сделали вместе со сценаристами сериала. Однако я не могу быть полностью уверен, что у нас все получилось, до того момента, пока собственными глазами не увижу новые серии», - поделился Кит своими переживаниями.