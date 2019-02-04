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    Шоу-биз

    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»

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    Кит Харингтон и Лесли Роуз - Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон и Лесли Роуз

    Актер признался, что ему приятно знать, чем же именно закончится сериал еще за несколько месяцев до его официальной премьеры

    31-летняя Роуз Лесли, исполнившая в телесаге роль Игритт, была убрана сценаристами сериала после четвертого сезона. Тогда-то Лесли и присоединилась к огромной армии поклонников по всему миру. Впрочем, здесь есть еще и личный момент, ведь одним из главных героев сериала является 32-летний супруг актрисы Кит Харингтон.

    Финального сезона «Игры престолов» Лесли ждала не меньше остальных ровно до того момента, пока ее муж, играющий в телесаге Джона Сноу (Роуз и Кит познакомились на съемках шоу и поженились летом 2018 года), раньше времени не рассказал ей о развязке сериала.

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    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»
    Кит Харингтон раскрыл жене Роуз Лесли финал «Игры престолов»

    «В прошлом году я рассказал жене, как все закончилось. После этого она целых три дня со мной не разговаривала. Причем она изначально сама меня об этом попросила», - поведал Харингтон в одном из своих недавних интервью.

    В той же беседе с журналистами Кит признался, что ему приятно знать, чем же именно закончится сериал еще за несколько месяцев до его официальной премьеры. Вместе с тем актер выразил беспокойство относительно того, какими именно получатся серии после монтажа.

    «Я доволен тем, что мы сделали вместе со сценаристами сериала. Однако я не могу быть полностью уверен, что у нас все получилось, до того момента, пока собственными глазами не увижу новые серии», - поделился Кит своими переживаниями.

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    Игра престолов актер
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