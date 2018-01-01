Будем надеятся, что экспертам удастся в ближайшее время установить причину заболевания птиц и устранить проблему как можно быстрее.
Королева Елизавета II обеспокоена ситуацией в Виндзорском замке
В Виндзорском дворце случилось несчастье: около 13 лебедей погибли от неизвестной болезни. Более того, уцелевшим птицам грозит та же участь. Как сообщают зарубежные СМИ, ветеринар, осмотревший погибших лебедей, пока придерживается версии, что причиной их гибели стал птичий грипп. Если же эта версия подтвердится, то тогда опасность может угрожать не только пернатым, но и людям.
Будем надеятся, что экспертам удастся в ближайшее время установить причину заболевания птиц и устранить проблему как можно быстрее.
Джерело: graziamagazine.ru