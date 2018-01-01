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    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет

    Будущие супруги все чаще появляются на публике вместе
    Вчера на званом ужине в лондонском Голдсмитс-Холле состоялся светский дебют принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Визит будущих супругов состоялся в рамках ежегодной церемонии награждения ветеранов британской армии Endeavour Fund Awards. Специально для этого события Меган Маркл выбрала белую блузку и шерстяной костюм от Alexander McQueen. Он
    • Сьогодні, 11:19
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    Меган Маркл и принц Уильям
    Меган Маркл и принц Уильям

    Будущие супруги все чаще появляются на публике вместе

    Вчера на званом ужине в лондонском Голдсмитс-Холле состоялся светский дебют принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Визит будущих супругов состоялся в рамках ежегодной церемонии награждения ветеранов британской армии Endeavour Fund Awards.

    Специально для этого события Меган Маркл выбрала белую блузку и шерстяной костюм от Alexander McQueen. Он состоял из черного блейзера ($1995) и укороченных брюк ($795). Свой элегантный наряд Меган дополнила лодочками в тон.

    Как сообщалось ранее, Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и Меган Маркл прекрасно ладят. Свадьба последней с принцем Гарри состоится в мае этого года. Источник, близкий к британской королевской семье характеризует Меган Маркл, как «очень позитивную, в то же время немного серьезную и очень трудолюбивую.

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    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет
    Меган Маркл с принцем Гарри впервые вместе вышли в свет

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    Джерело: Сегодня

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