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    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой

    Актриса мечтает быть самой стройной на своей свадьбе
    В этом невесте принца Гарри помогает пилатес — спорт, который не только для тела, но и «для ума». «Это мое. Когда я занимаюсь, чувствую не только большую физическую работу, но и работу ума. Это лучший способ привести себя в порядок. Уже после первой тренировки чувствуешь, как меняется тело», — призналась актриса
    • Сьогодні, 14:52
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    Меган Маркл
    Меган Маркл

    Актриса мечтает быть самой стройной на своей свадьбе

    В этом невесте принца Гарри помогает пилатес — спорт, который не только для тела, но и «для ума».

    «Это мое. Когда я занимаюсь, чувствую не только большую физическую работу, но и работу ума. Это лучший способ привести себя в порядок. Уже после первой тренировки чувствуешь, как меняется тело», — призналась актриса журналу Life&Style.

    Еще Меган обожает йогу. На работе или дома, она всегда найдет время, чтобы выполнить несколько асан.

    «Пластичность тела, сильные мышцы и хорошее настроение обеспечены! Любая тревога или бессонница отступят перед лицом йоги», — утверждает Маркл.

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    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой
    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой
    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой
    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой
    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой
    Меган Маркл рассказала, как приводит фигуру в форму перед свадьбой

    Напомним,  о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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