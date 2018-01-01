Группа Spice Girls споет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
- Сьогодні, 19:42
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Меган Маркл и принц Гарри
Кажется, воссоединение Spice Girls случится совсем скоро
Недавно в Instagram Виктории Бекхэм появился снимок со всеми участницами коллектива, которые подтвердили, что в скором времени вновь обрадуют поклонников совместными выступлениями.
Британские СМИ уверяют, что первый концерт группы пройдет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая в Виндзорском замке. Известно, что невеста принца в юности очень любила эту группу: скорее всего выступление коллектива станет подарком именно для Меган.Напомним, о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.
Джерело: graziamagazine.ru