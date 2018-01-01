Группа Spice Girls споет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Кажется, воссоединение Spice Girls случится совсем скоро

Недавно в Instagram Виктории Бекхэм появился снимок со всеми участницами коллектива, которые подтвердили, что в скором времени вновь обрадуют поклонников совместными выступлениями. Британские СМИ уверяют, что первый концерт группы пройдет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая