Свадебный торт Дональда и Мелании Трамп выставлен на аукцион
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Розсилка
Дональд и Мелания Трамп поженились еще в 2005 году, но до сих пор десерты с их свадебного стола становятся лотами на различных аукционах
Так, недавно на очередные торги был выставлен шоколадный трюфельный мини-торт, один из тех, что будущие президент США и первая леди дарили своим гостям. Это миниатюрная версия главного свадебного торта пары, который весил 90 кг и стоил 50 тысяч долларов, сообщает журнал Hello!.
Лот будет упакован в белую коробочку с золотыми буквами Д, М и Т, и несмотря на то что на фото видны коричневые пятна, в описании сказано - «коробочка находится в прекрасном состоянии.
Представители RR Auctions заявили, что ожидают получить с этого лота не менее, а то и более 1500 долларов, однако пока на десерт 15-летней давности позарились только четыре покупателя и его цена не сильно отличается от стартовой - 267 долларов, а было 200 долларов.