  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Свадебный торт Дональда и Мелании Трамп выставлен на аукцион

    • Розсилка
    <span>Свадьба Мелании и Дональда Трампа</span> - Свадебный торт Дональда и Мелании Трамп выставлен на аукцион
    Свадьба Мелании и Дональда Трампа
    24smi.org

    Дональд и Мелания Трамп поженились еще в 2005 году, но до сих пор десерты с их свадебного стола становятся лотами на различных аукционах

    Так, недавно на очередные торги был выставлен шоколадный трюфельный мини-торт, один из тех, что будущие президент США и первая леди дарили своим гостям. Это миниатюрная версия главного свадебного торта пары, который весил 90 кг и стоил 50 тысяч долларов, сообщает журнал Hello!.

    Лот будет упакован в белую коробочку с золотыми буквами Д, М и Т, и несмотря на то что на фото видны коричневые пятна, в описании сказано - «коробочка находится в прекрасном состоянии.


    Свадебный торт Мелании и Дональда Трамп

    Свадебный торт Мелании и Дональда Трамп

    Представители RR Auctions заявили, что ожидают получить с этого лота не менее, а то и более 1500 долларов, однако пока на десерт 15-летней давности позарились только четыре покупателя и его цена не сильно отличается от стартовой - 267 долларов, а было 200 долларов.

    Дональд Трамп новости Мелания Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ