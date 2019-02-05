Свадебный торт Дональда и Мелании Трамп выставлен на аукцион



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Свадьба Мелании и Дональда Трампа 24smi.org

Дональд и Мелания Трамп поженились еще в 2005 году, но до сих пор десерты с их свадебного стола становятся лотами на различных аукционах

Так, недавно на очередные торги был выставлен шоколадный трюфельный мини-торт, один из тех, что будущие президент США и первая леди дарили своим гостям. Это миниатюрная версия главного свадебного торта пары, который весил 90 кг и стоил 50 тысяч долларов, сообщает журнал Hello!.

Лот будет упакован в белую коробочку с золотыми буквами Д, М и Т, и несмотря на то что на фото видны коричневые пятна, в описании сказано - «коробочка находится в прекрасном состоянии.