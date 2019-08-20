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    Жизнь

    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    36-летняя артистка похвасталась растяжкой

    Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода сделала горизонтальный шпагат и восхитила своими способностями Лилию Подкопаеву – Олимпийску чемпионку по спортивной гимеастике.

    Лобода выполнила упражнение на коврике, расстеленном на газоне в саду. Светлана занималась в спортивном топе и мини-шортах.  Фото растяжки певица показала поклонникам.

    «Готовимся к концерту!» – написала артистка в Инстаграме.

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    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
    Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат

    Растяжку звезды оценила 41-летняя Лилия Подкопаева.

    «Света! Ну это же невозможно… Вот это форма! Восхищаюсь!» – прокомментировала спортсменка снимок Светланы.

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