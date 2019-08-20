Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

36-летняя артистка похвасталась растяжкой

Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода сделала горизонтальный шпагат и восхитила своими способностями Лилию Подкопаеву – Олимпийску чемпионку по спортивной гимеастике.

Лобода выполнила упражнение на коврике, расстеленном на газоне в саду. Светлана занималась в спортивном топе и мини-шортах. Фото растяжки певица показала поклонникам.

«Готовимся к концерту!» – написала артистка в Инстаграме.

Растяжку звезды оценила 41-летняя Лилия Подкопаева.

«Света! Ну это же невозможно… Вот это форма! Восхищаюсь!» – прокомментировала спортсменка снимок Светланы.