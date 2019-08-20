Светлана Лобода в топе и мини-шортах соблазнительно села на шпагат
Светлана Лобода
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36-летняя артистка похвасталась растяжкой
Проживающая в России украинская певица Светлана Лобода сделала горизонтальный шпагат и восхитила своими способностями Лилию Подкопаеву – Олимпийску чемпионку по спортивной гимеастике.
Лобода выполнила упражнение на коврике, расстеленном на газоне в саду. Светлана занималась в спортивном топе и мини-шортах. Фото растяжки певица показала поклонникам.
«Готовимся к концерту!» – написала артистка в Инстаграме.
Растяжку звезды оценила 41-летняя Лилия Подкопаева.
«Света! Ну это же невозможно… Вот это форма! Восхищаюсь!» – прокомментировала спортсменка снимок Светланы.
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