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    Жизнь

    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом

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    Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом &laquo;В этом мире я больше не чувствую себя как дома&raquo;&nbsp; - Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» 

    Актер из-за беременности возлюбленной даже бросил курить

    39-летний Элайджа Вуд, главным образом известный ролью Фродо в фильмах «Властелин колец», стал отцом. У актера и его девушки Метте-Мари Конгсвед родился первенец. Элайджа не раз говорил о том, что мечтает стать мужем и отцом, а из-за беременности возлюбленной даже бросил курить.

    38-летний актер Элайджа Вуд и его девушка Метте-Мари Конгсвед вместе уже больше двух лет, но в сети можно найти лишь несколько совместных снимков пары.

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    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом
    Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом

     Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» в 2017 году, где актер сыграл главную роль, а Метте выступила одним из продюсеров. Прошлым летом на безымянном пальце Конгсвед было замечено кольцо.

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