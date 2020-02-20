Сыгравший Фродо во «Властелине колец» актер стал отцом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома»

Актер из-за беременности возлюбленной даже бросил курить

39-летний Элайджа Вуд, главным образом известный ролью Фродо в фильмах «Властелин колец», стал отцом. У актера и его девушки Метте-Мари Конгсвед родился первенец. Элайджа не раз говорил о том, что мечтает стать мужем и отцом, а из-за беременности возлюбленной даже бросил курить.

38-летний актер Элайджа Вуд и его девушка Метте-Мари Конгсвед вместе уже больше двух лет, но в сети можно найти лишь несколько совместных снимков пары.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед познакомились во время работы над фильмом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома» в 2017 году, где актер сыграл главную роль, а Метте выступила одним из продюсеров. Прошлым летом на безымянном пальце Конгсвед было замечено кольцо.