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    Жизнь

    Сын Григория Чапкиса неожиданно прилетел из США на финал «Танцев со звездами» (фото)

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    Хореограф Григорий Чапкис - Сын Григория Чапкиса неожиданно прилетел из США на финал «Танцев со звездами» (фото)
    Хореограф Григорий Чапкис

    Сюрприз изрядно ошеломил 90-летнего хореографа

    Суперфинал шоу «Танцы со звездами» удивил судей и зрителей не только невероятными хореографическими постановками, но и сюрпризами.

    Так, неожиданно на шоу прилетел из Америки сын Григория Чапкиса — Грег. От удивления 90-летний хореограф потерял дар речи. Сын украинского легенды заверил, что звездный папа не знал о его приезде. К слову, Грег и Григорий не виделись вживую длительное время из-за пандемии коронавируса.

    «Ничего вообще не знал. И было так сложно. Мне очень приятно быть в родной стране, в которой я вырос и родился. Я приехал сюда ради папы, я хотел удивить, мне такой приятный данный момент. Он запомнит его на всю жизнь. Он — живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь — бальных танцах», - отметил Грег.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости дети звезд Танцы со звездами шоу-бизнес
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