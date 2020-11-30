Сын Григория Чапкиса неожиданно прилетел из США на финал «Танцев со звездами» (фото)

Сюрприз изрядно ошеломил 90-летнего хореографа

Суперфинал шоу «Танцы со звездами» удивил судей и зрителей не только невероятными хореографическими постановками, но и сюрпризами.

Так, неожиданно на шоу прилетел из Америки сын Григория Чапкиса — Грег. От удивления 90-летний хореограф потерял дар речи. Сын украинского легенды заверил, что звездный папа не знал о его приезде. К слову, Грег и Григорий не виделись вживую длительное время из-за пандемии коронавируса.

«Ничего вообще не знал. И было так сложно. Мне очень приятно быть в родной стране, в которой я вырос и родился. Я приехал сюда ради папы, я хотел удивить, мне такой приятный данный момент. Он запомнит его на всю жизнь. Он — живая легенда. Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной и мы встретились в его мире здесь — бальных танцах», - отметил Грег.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.