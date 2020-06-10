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    Жизнь

    «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)

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    Ханна отказалась от вредных продуктов и стала заниматься фитнесом - «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)
    Ханна отказалась от вредных продуктов и стала заниматься фитнесом

    Красотка похудела на десять размеров и чувствует себя бодрой как никогда прежде

    31-летняя Ханна Каследин из Лестершира страдала от избыточного веса. Британка решилась сбросить его из-за опасения за жизнь.

    Молодая мама узнала, что, если не избавится от ожирения, может умереть. Медики объяснили ей, что в случае дальнейшего набора килограммов возрастает риск преждевременной смерти. Ханна испугалась, что ее восьмилетняя дочь Изабель останется одна.

    Девушка рассказала, почему довела себя до такого состояния. «Я всегда была большой и буквально заедала свои чувства, ела всякий мусор и игнорировала овощи. Я пережила болезненный разрыв и стала полнеть. Водила дочь в школу, съедала пачку пончиков, спала до полудня и не делала никаких упражнений. Врач сказал мне, что я умру до 35 лет, и это меня напугало», - призналась она.

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    «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)
    «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)
    «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)
    «Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)

    Каследин была крайне недовольна отражением в зеркале. «Я страдала от одышки и решила, что изменюсь во что бы то ни стало. Подумала, что не хочу быть одна до конца жизни. Если я не могу любить себя такой, то кто сможет?» - отметила британка.

    Ханна отказалась от вредных продуктов и стала заниматься фитнесом - она регулярно ходит в спортзал и ежедневно много гуляет. До похудения девушка употребляла лапшу, пирожки, пудинги, торты и пончики. Перекусы состояли из чипсов и печенья, а в качестве напитков Каследин предпочитала сладкую газировку.

    Сейчас основу рациона инстадивы составляют каши, яйца, помидоры, макароны, ветчина, говядина и салаты на масле. Она старается есть побольше овощей, а на десерт выбирает фрукты.

    Красотка похудела на десять размеров и чувствует себя бодрой как никогда прежде. Единственное, что омрачает радостью от ошеломительного успеха, – лишняя кожа. Теперь Ханна собирает деньги на операцию по ее удалению. Пластика обойдется ей в 12 тысяч фунтов стерлингов.

     «Я рада, что изменилась, но теперь я вынуждена носить корректирующую одежду, а это неудобно. Лишняя кожа натирается и воспаляется, возникают инфекции. Это непривлекательно выглядит», - посетовала она. Однако Каследин ощущает себя намного здоровее и жизнерадостнее.

    «Теперь я могу много ходить, могу дотронуться до пальцев ног, у меня нет боли в спине или ногах, у меня больше энергии, и я больше не задыхаюсь», - цитирует женщину Daily Mail.

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