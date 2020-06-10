«Врач сказал, что умру до 35». Девушка раскрыла секрет феноменального похудения (фото)



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Ханна отказалась от вредных продуктов и стала заниматься фитнесом

Красотка похудела на десять размеров и чувствует себя бодрой как никогда прежде

31-летняя Ханна Каследин из Лестершира страдала от избыточного веса. Британка решилась сбросить его из-за опасения за жизнь.

Молодая мама узнала, что, если не избавится от ожирения, может умереть. Медики объяснили ей, что в случае дальнейшего набора килограммов возрастает риск преждевременной смерти. Ханна испугалась, что ее восьмилетняя дочь Изабель останется одна.

Девушка рассказала, почему довела себя до такого состояния. «Я всегда была большой и буквально заедала свои чувства, ела всякий мусор и игнорировала овощи. Я пережила болезненный разрыв и стала полнеть. Водила дочь в школу, съедала пачку пончиков, спала до полудня и не делала никаких упражнений. Врач сказал мне, что я умру до 35 лет, и это меня напугало», - призналась она.

Каследин была крайне недовольна отражением в зеркале. «Я страдала от одышки и решила, что изменюсь во что бы то ни стало. Подумала, что не хочу быть одна до конца жизни. Если я не могу любить себя такой, то кто сможет?» - отметила британка.

Ханна отказалась от вредных продуктов и стала заниматься фитнесом - она регулярно ходит в спортзал и ежедневно много гуляет. До похудения девушка употребляла лапшу, пирожки, пудинги, торты и пончики. Перекусы состояли из чипсов и печенья, а в качестве напитков Каследин предпочитала сладкую газировку.

Сейчас основу рациона инстадивы составляют каши, яйца, помидоры, макароны, ветчина, говядина и салаты на масле. Она старается есть побольше овощей, а на десерт выбирает фрукты.

Красотка похудела на десять размеров и чувствует себя бодрой как никогда прежде. Единственное, что омрачает радостью от ошеломительного успеха, – лишняя кожа. Теперь Ханна собирает деньги на операцию по ее удалению. Пластика обойдется ей в 12 тысяч фунтов стерлингов.

«Я рада, что изменилась, но теперь я вынуждена носить корректирующую одежду, а это неудобно. Лишняя кожа натирается и воспаляется, возникают инфекции. Это непривлекательно выглядит», - посетовала она. Однако Каследин ощущает себя намного здоровее и жизнерадостнее.

«Теперь я могу много ходить, могу дотронуться до пальцев ног, у меня нет боли в спине или ногах, у меня больше энергии, и я больше не задыхаюсь», - цитирует женщину Daily Mail.