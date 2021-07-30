Тело бразильянки покрыто волдырями и язвами, но это не помешало ей стать моделью (фото)

Девушка родилась с буллезным эпидермолизом

Бразильянка родилась с редким генетическим заболеванием, из-за которого малейшее трение на ее коже вызывает раздражения, волдыри и язвы. Но, несмотря на трудности, девушка сдаваться отказывается.

Фернанда Танаджура родилась с буллезным эпидермолизом, из-за которого ее кожа просто не может противостоять механическим воздействиям. Поэтому девушке приходится постоянно наносить увлажняющие средства и обматывать себя бинтами — только бы ничего не повредить.

Фернанда живет с заболеванием с самого детства и уже привыкла ко всем трудностям. В то же время люди, которые видят ее кожу, даже не в состоянии адекватно отреагировать. Уже на детских площадках девочка поняла, что ее жизнь будет совсем нелегкой не только из-за болезни, но и "благодаря" отношению других людей к ней. Годы идут, а времена меняются.

Танаджура научилась уживаться со своим телом таким образом, что оно практически не вызывает никакого физического дискомфорта. Социальная жизнь тоже становится лишь лучше. У девушки много друзей, которые ее поддерживают и помогают, когда ей это необходимо. Мало того, в Интернете у бразильянки даже есть фанаты. Она несколько лет ведет инстаграм и без стеснения показывает фотографии, на которых видны все изъяны ее тела.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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