20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 20 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 листопада 2025 року у світі та в Україні відзначають один із найважливіших днів, присвячених дітям, – Всесвітній день дитини. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного Григорія Декаполіта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День захисту дітей в Україні

День захисту дітей в Україні з 2025 року відзначається щорічно 20 листопада, це свято – важливе нагадування про відповідальність суспільства перед найменшими громадянами. Це свято покликане захищати права, життя, здоров’я та добробут кожної дитини, незалежно від її походження, статі чи соціального статусу. До 2025 року Україна традиційно святкувала День захисту дітей 1 червня, як і багато країн Східної Європи та Центральної Європи.Але 30 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №355/2025, згідно з яким:

З 2025 року День захисту дітей в Україні відзначається щороку 20 листопада – у Всесвітній день дитини, встановлений ООН. Це рішення ухвалено в рамках гармонізації з міжнародними практиками та підкреслює пріоритетність теми прав дитини в національній політиці.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дитини

Це свято було засноване Організацією Об'єднаних Націй (ООН). Дата 20 листопада обрана тому, що цього дня у 1959 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році – Конвенцію про права дитини. День присвячений підвищенню обізнаності про права дітей у всьому світі та поліпшенню їхнього добробуту.

День педіатра

Професійне свято дитячих лікарів відзначають 20 листопада – День педіатра (International Pediatrician Day). 20 листопада в низці країн відзначають Міжнародний день педіатра – неофіційне професійне свято лікарів-педіатрів, яке приурочують до Всесвітнього дня дитини (World Children’s Day), проголошеного ООН. Багато джерел, вказують на існування цієї події, але не відомо нічого про її офіційне затвердження. Можна лише обгрунтувати появу свята у ту саму дату, що й Всесвітній день дитини, бо педіатри захищають право дитини на здоров’я. У заходах та акціях беруть участь багато країн (здебільшого у Східній Європі), адже здоров’я дітей стосується кожної людини.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Григорія Декаполіта. Святий Григорій жив у VIII–IX століттях і народився в Декаполі (область у південній Палестині). Він від юності присвятив своє життя чернецтву і боротьбі за чистоту православної віри. Григорій був відомий як один із ревних захисників шанування святих ікон під час періоду іконоборства. Він багато подорожував, проповідуючи та зміцнюючи вірян у православному вченні, за що його називали «Декаполітом» (подорожуючим). Помер Григорій у Константинополі. Його мощі вважаються нетлінними і зберігаються в різних монастирях.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки:

Якщо на Григорія похмура погода, але вітер дме в південному напрямку – чекайте сніжної та теплої зими.

Іній на деревах віщує морозну погоду, а потепління, якщо хмари на небі сірі.

Чим вища температура повітря цього дня, тим холоднішою буде зима.

Історичні події

1624 рік – Захарій Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік – відбувається прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо»;

1818 рік – Симон Болівар проголошує незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік – починається Мексиканська революція;

1917 рік – своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 рік – під охороною УПА на Волині починається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію – Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 рік – у німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік – випускають операційну систему Microsoft Windows 1.0;

1991 рік – встановлюються консульські відносини між Україною і Туреччиною;

1998 рік – запускається перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 рік – в Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років;

2004 рік – Шевченківський районний суд Києва відхиляє подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності від 21 до 23 листопада.

Іменини

День ангела святкують: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Григорій, Євген, Єлизавета, Кирило, Максим, Микита, Олександр, Олексій, Павло, Федір.