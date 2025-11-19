Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua

Свята 20 листопада в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Григорія Декаполіта. Його життя є прикладом ревної боротьби за віру та істину у важкий період іконоборства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

Яке релігійне свято відзначається 20 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого Григорія, який жив у VIII–IX століттях. Народився він у місті Іринопіль у Декаполі (Палестина). Ще юнаком Григорій вирішив присвятити своє життя служінню Богу, залишивши дім і прийнявши чернецтво. Він багато мандрував, відвідавши Рим, Коринф, Салоніки та Константинополь, проповідуючи Євангеліє та укріплюючи вірян. За свої численні мандри він і отримав прізвисько «Декаполіт» (з Десятиграду). Його життя припало на час жорстоких гонінь на шанувальників святих ікон, і Григорій був одним із потужних захисників іконошанування. Завдяки своїй мудрості, аскетизму та силі слова він зміг навернути багатьох єретиків. Він помер у Константинополі, і його святі мощі згодом стали джерелом зцілень.

Молитви дня

О, преподобний отче Григоріє! Ти, що мужньо протистояв єресі та проповідував істину віри, молимо тебе: випроси у Господа для нас, грішних, світло істинного розуміння, зміцнення у боротьбі зі спокусами та допомогу у збереженні чистоти православної віри. Нехай твоїми молитвами Господь захистить нас від усякої єресі та сумнівів, дарує нам мир душевний і тілесне здоров'я. Настав нас на шлях спасіння, щоб ми могли гідно прославляти ім'я Боже.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима:

  • Якщо на Григорія похмуро, але тепло – зима буде теплою і сніжною.
  • Снігопад у цей день віщує хороший врожай наступного року.
  • Якщо на деревах багато інею – чекайте морозів.

Цей день вважався сприятливим для початку мандрівок, оскільки святий Григорій був великим мандрівником.

