Терраса с видом на океан, повар и дворецкий: опубликованы фото виллы, которую сняли Кейт Миддлтон и принц Уильям



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Кейт Миддлтон и принц Гарри Legion-Media

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись домой в Великобританию из отпуска

Отдыхали Кейт Миддлтон и принц Уильям со своими тремя детьми на частном острове Мюстик в Карибском море. Для отдыха пара арендовала виллу, пребывание в которой стоит 27 000 фунтов стерлингов в неделю.

Герцог и герцогиня Кембриджские провели на курорте две недели. Помимо Кейт и Уильяма, их сыновей Джорджа и Луи и дочери Шарлотты, вместе с ними на Карибы прилетели родители Миддлтон. Семейство отпраздновало здесь день рождения принца Джорджа, которому 22 июля исполнилось шесть лет.

Роскошная вилла «Antilles», построенная в 2016 году, принадлежит Эндрю Данну — другу Уильяма. В особняке пять спален, включая детскую комнату с двумя двухъярусными кроватями. Гости виллы могут провести время 18-метровом бассейне под открытым небом и пообедать на террасе с видом на океан. К их услугам — личный повар и дворецкий.

Журналистам удалось подсчитать, сколько чета герцогов Кембриджских заплатила за семейный отдыха. «Семья потратила в общей сложности 56 000 фунтов стерлингов за двухнедельный отдых на вилле, включая плату персоналу за обслуживание," - сообщает газета The Sun.

Как рассказал газете эксперт, для королевской семьи остров уже давно стал любимым местом для летнего отдыха: «Мюстик — укромный уголок, где можно уединиться. Они знают всех сотрудников и доверяют им. Члены королевской семьи — люди привычки," - отметил собеседник издания.

Наверняка, во время отдыха на Карибах дети Кейт и Уильяма наелись сладостей, ведь бабушка со стороны мамы балует их запрещенными вкусностями.

Джерело: graziamagazine.ru