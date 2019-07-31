Дмитрий Комаров показал трогательное семейное фото из Парижа



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instagram.com/komarovmir

Ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся из путешествия в Париж

В столице Франции Дмитрий побывал вместе со своими братом и сестрой, двойняшками, Ангелиной и Николаем.

На странице в Instagram телепутешественник запостил фото, где предстает с родственниками.

instagram.com/komarovmir

«Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и «вторые половинки», а видимся мы реже, но становимся все дружнее», - прокомментировал изображение Дмитрий.

instagram.com/komarova_angelina

Позже и сама Ангелина поделилась фото с братьями из этого путешествия. Как рассказал Комаров, сестра обожает фотографироваться.

instagram.com/komarova_angelina

«Сестра – блогер, поэтому не выпускает телефон из рук, все время что-то снимает. И просит брата, который не любит соцсети, сфоткать ее в Instagram. На что Коля с ироничной улыбкой все же соглашается. Любя», - добавил Комаров.