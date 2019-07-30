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    Жизнь

    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов

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    <p>Мэрайя Кэри</p> <p>instagram.com/mariahcarey/</p> - Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов

    Мэрайя Кэри

    instagram.com/mariahcarey/

    Певица пришла в звукозаписывающую студию вместе с детьми

    49-летняя Мэрайя Кери порадовала поклонников, показав подросших близнецов Мороккана и Монро.

    Звезда опубликовала фото, на котором позирует вместе с восьмилетними детьми. «Время в студии — это всегда время веселья!» – написала Мэрайя.

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    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
    Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов

    Дети позируют с наушниками, а сама звездная мама нежно обнимает своих наследников. Появление на свет сына Мороккана и дочери Монро далось исполнительнице нелегко.

    Недавно Мэрайя Кэри призналась, что в первом браке ощущала себя заключенной. Певица рассказала, что у нее было всего пять мужчин. О звездах, чей путь к материнству был тяжелым, можно прочитать здесь.

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    дети певица
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