Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов
Мэрайя Кэри
instagram.com/mariahcarey/
Певица пришла в звукозаписывающую студию вместе с детьми
49-летняя Мэрайя Кери порадовала поклонников, показав подросших близнецов Мороккана и Монро.
Звезда опубликовала фото, на котором позирует вместе с восьмилетними детьми. «Время в студии — это всегда время веселья!» – написала Мэрайя.
Дети позируют с наушниками, а сама звездная мама нежно обнимает своих наследников. Появление на свет сына Мороккана и дочери Монро далось исполнительнице нелегко.
Недавно Мэрайя Кэри призналась, что в первом браке ощущала себя заключенной. Певица рассказала, что у нее было всего пять мужчин. О звездах, чей путь к материнству был тяжелым, можно прочитать здесь.