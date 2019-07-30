Мэрайя Кери показала своих восьмилетних близнецов



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Мэрайя Кэри instagram.com/mariahcarey/

Певица пришла в звукозаписывающую студию вместе с детьми

49-летняя Мэрайя Кери порадовала поклонников, показав подросших близнецов Мороккана и Монро.

Звезда опубликовала фото, на котором позирует вместе с восьмилетними детьми. «Время в студии — это всегда время веселья!» – написала Мэрайя.

Дети позируют с наушниками, а сама звездная мама нежно обнимает своих наследников. Появление на свет сына Мороккана и дочери Монро далось исполнительнице нелегко.

Недавно Мэрайя Кэри призналась, что в первом браке ощущала себя заключенной. Певица рассказала, что у нее было всего пять мужчин. О звездах, чей путь к материнству был тяжелым, можно прочитать здесь.