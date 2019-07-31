  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    По стопам звездных родителей: семилетняя дочь Бейонсе впервые стала соавтором песни

    • Розсилка
    По стопам звездных родителей: семилетняя дочь Бейонсе впервые стала соавтором песни
    instagram.com/beyonce

    Малышка покоряет западный мир музыки

    Дочь Бейонсе и Джей Зи активно идет по стопам звездной матери. Песня Brown Skin Girl, в начале и конце которой семилетняя Блю Айви Картер исполнила вокальную партию, дебютировала в американском чарте.

    Айви делает первые карьерные шаги — песня из нового альбома Бейонсе The Lion King: The Gift дебютировала в чарте Billboard Top 100 — хит-параде ста наиболее популярных в США песен, еженедельно публикуемом американским журналом Billboard. Она заняла 76-е позицию на этой неделе.

    Вместе с 37-летней американской поп-певицей, Карлосом Сент-Джоном, известным под псевдонимом Saint Jhn и Айодеджи Ибрагимом Балогуном, профессионально известным как Wizkid, Картер дебютировала в роли соавтора песни.

    Однако опыт вокалистки в творчестве Бейонсе для Блю Айви уже не первый. Когда ей было всего два года, её смех использовали в треке Blue off в одноименном пятом студийном альбоме матери, который был выпущен в декабре 2013 года.

    Голос Блю также можно услышать на нескольких треках ее отца, 49-летнего рэпера Джей Зи, и в конце песни The Carters Boss, где она посылает приветственное сообщение своим маленьким брату и сестре — близняшкам Руми и Сэру.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    дети звезд артист певица музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ