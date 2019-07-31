Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей



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Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи Legion-Media

34-летний принц Гарри объяснил, почему не хочет становиться многодетным отцом.

Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue. Для этого выпуска ее супруг взял интервью у этнолога Джейн Гудолл. Вместе с ней он обсудил вопросы защиты окружающей среды, уменьшение природных ресурсов и насколько сильно страшна экологическая угроза для тех, у кого подрастают дети.

«Это ужасно пугает, особенно, если вы только что родили ребенка», — заявила Гудолл, ссылаясь на двухмесячного сына герцогов Сассекских. В разговоре Гарри обмолвился о том, что всегда мечтал сделать планету лучше до того, как станет отцом, а также, что хочет еще детей. Однако Джейн прервала его фразой «Но не слишком много!», на что принц ответил: «Двоих максимум!». Дело не в том, что наследник британского престола не любит детей — ради спасения планеты он планирует рождение еще лишь одного ребенка.

Некоторые считали, что уже этой осенью супруги объявят о пополнении в семействе. Но в ближайшее время герцогиня не планирует становиться мамой во второй раз. Как ранее сообщал Scotch, врачи порекомендовали Меган Маркл подождать минимум два года с беременностью, во избежание осложнений.

Джерело: graziamagazine.ru