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    Жизнь

    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей

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    Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи - Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи
    Legion-Media

    34-летний принц Гарри объяснил, почему не хочет становиться многодетным отцом.

    Меган Маркл стала приглашенным редактором сентябрьского номера британского Vogue. Для этого выпуска ее супруг взял интервью у этнолога Джейн Гудолл. Вместе с ней он обсудил вопросы защиты окружающей среды, уменьшение природных ресурсов и насколько сильно страшна экологическая угроза для тех, у кого подрастают дети.

    «Это ужасно пугает, особенно, если вы только что родили ребенка», — заявила Гудолл, ссылаясь на двухмесячного сына герцогов Сассекских. В разговоре Гарри обмолвился о том, что всегда мечтал сделать планету лучше до того, как станет отцом, а также, что хочет еще детей. Однако Джейн прервала его фразой «Но не слишком много!», на что принц ответил: «Двоих максимум!». Дело не в том, что наследник британского престола не любит детей — ради спасения планеты он планирует рождение еще лишь одного ребенка.

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    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей
    Принц Гарри заявил, что хочет максимум двоих детей

    Некоторые считали, что уже этой осенью супруги объявят о пополнении в семействе. Но в ближайшее время герцогиня не планирует становиться мамой во второй раз. Как ранее сообщал Scotch, врачи порекомендовали Меган Маркл подождать минимум два года с беременностью, во избежание осложнений.

    Джерело: graziamagazine.ru

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