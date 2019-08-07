Time посчитал количество женских реплик в фильмах Тарантино



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Брэд Питт, Квентин Тарантино, Марго Робби и Леонардо ДиКаприо на премьере «Однажды в Голливуде»

Режиссера обвинили в мизогинии из-за того, что у Марго Робби в «Однажды в Голливуде» очень мало реплик

На пресс-конференции после премьеры «Однажды в Голливуде» в Каннах журналистка The New York Times спросила Квентина Тарантино, почему в его новом фильме у Марго Робби так мало реплик.

«Я отвергаю ваши домыслы», – ответил Тарантино и замолчал.

Time изучил десять фильмов режиссера, включая «Доказательство смерти», который вошел в совместный проект Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус». За реплику считались фразы, состоящие не менее чем из трех слов, а также закадровые монологи и диалоги.

Выяснилось, что даже в тех фильмах, где количество женских персонажей преобладает, женщины все равно произносят меньше реплик. Например, в «Убить Билла 2» более половины каста – женщины, но мужчины произносят на 17,5% больше реплик. В «Джеки Браун» мужчины говорят на 39,8% чаще.

Единственные два фильма Тарантино, где женщины говорят больше мужчин, – первая часть «Убить Билла» и «Доказательство смерти». Меньше всего – в «Бешеных псах».

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