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США накопичують зброю із шаленою швидкістю – Трамп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США накопичують зброю із шаленою швидкістю – Трамп
Трамп прокоментував озброєння армії США
фото із відкритих джерел

Трамп підтвердив, що США накопичують запаси зброї із безпрецедентною швидкістю

США почали поповнювати запаси озброєнь із безпрецедентною швидкістю, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Як повідомляє «Главком», про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social.

«Щойно провів чудову бесіду з лідерами збройних сил. Це найсильніша армія, яка у нас колись була, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такою швидкістю, яку наша країна ще не бачила», – йдеться у повідомленні глави Білого дому.

Насамкінець Трамп висловив сподівання, що Сполученим Штатам ніколи не доведеться використовувати накопичене озброєння.

США накопичують зброю із шаленою швидкістю – Трамп фото 1

Наприкінці травня міністерство енергетики США анонсувало серійне виробництво першої ядерної бомби вільного падіння B61-13. За даними Національного управління ядерної безпеки США (NNSA), нова модифікація сімейства B61 була створена достроково і стала одним з видів зброї, що найбільш оперативно розроблялися, з часів холодної війни.

Модель B61-13 призначена для стратегічних бомбардувальників та буде розміщена на базах у континентальній частині країни. Влада зазначила, що модернізація ядерного арсеналу відповідає концепції Трампа «Світ через силу» і демонструє зміцнення оборонних можливостей США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни між Україною та Росією шляхом мирних переговорів. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що, коментуючи нещодавні атаки українських безпілотників на територію Росії, Трамп висловив переконання, що настав час покласти край бойовим діям.

До слова, речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп «відкритий» до запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести тристоронні мирні переговори в Туреччині з лідерами України та Росії. 

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Теги: Дональд Трамп армія США озброєння

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