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Трамп запустив власну криптовалюту, викликавши дикий ажіотаж

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп запустив власну криптовалюту, викликавши дикий ажіотаж
Мемкоїн $Trump уже називають одним із найуспішніших запусків останнього часу
фото з відкритих джерел

Мемкоїн $Trump швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів

Обраний президент США Дональд Трамп представив офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Оголошення, зроблене через офіційні акаунти Трампа в соцмережах X (раніше Twitter) та Truth Social, спричинило ажіотаж у криптовалютному світі.

У дописі зазначається: «Мій новий офіційний мемкоїн уже тут! Час святкувати все, за що ми стоїмо: перемогу! Приєднуйтесь до моєї дуже особливої спільноти Трампа. Купуте $Trump зараз».

Мемкоїн $Trump
Мемкоїн $Trump
фото: Дональд Трамп/X

Запуск зустрів як хвилю ентузіазму, так і скептицизму, адже трейдери кинулися скуповувати монету, що призвело до обсягів торгів на сотні мільйонів доларів упродовж кількох годин.

Мемкоїн $Trump швидко зріс у ціні, досягнувши на піку $23,03 за останніми даними торгів. DexScreener оцінює ринкову капіталізацію в $4,28 мільярда, хоча ця цифра враховує лише 200 мільйонів токенів, які наразі перебувають в обігу, загальний обсяг пропозиції буде досягати 1 мільярда токенів. 80% з них заблоковані та будуть поступово випускатися протягом трьох років.

Мемкоїн $Trump уже називають одним із найуспішніших запусків останнього часу. Однак залишаються питання щодо його довгострокової життєздатності та регуляторних наслідків. Зі вступом Трампа на посаду траєкторія монети може стати індикатором перетину криптовалютної індустрії та політики, втрачаючи вартість разом з падінням рейтингів нового президента.

Нагадаємо, російські компанії почали використовувати Bitcoin та інші цифрові валюти для міжнародних платежів. Це стало можливим після внесення законодавчих змін, спрямованих на протидію західним санкціям.

Так, цього року Росія дозволила використання криптовалют у зовнішньоторгівельних операціях і зробила кроки для легалізації майнінгу криптовалют, включаючи Bitcoin. Росія є одним із світових лідерів у сфері майнінгу Bitcoin.

Як відомо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у $4,1 тис.

До слова, історичне зростання Bitcoin сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа. Раніше Дональд Трамп призначив Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Це рішення сприяло зростанню оптимізму щодо можливого послаблення регуляторних обмежень у криптовалютному секторі. Крім того, президент призначив кількох прихильників криптовалют на ключові посади. Зокрема, Говард Лутнік очолить міністерство торгівлі, а Ілон Маск, відомий своїм інтересом до криптовалюти Dogecoin, керуватиме новоствореним «департаментом урядової ефективності».

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Теги: росія Дональд Трамп Ілон Маск президент

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