Треть украинских потребителей покупают одежду и обувь в сети



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Компания Google провела исследование, которое показывает, как украинцы принимают решение о покупке

Исследование, проведенное компанией IPSOS по заказу компании Google показало, что украинцы стали чаще совершать покупки в интернете. При этом, больше половины украинских потребителей решаются приобрести тот или иной товар в течении дня.

Также сообщается, что перед покупкой украинцы часто мониторят цены на сайтах магазинов розничной торговли и производителей и в поисковой системе Google.

Результаты опроса показали, что 64% покупателей считают основным барьером, препятствующим покупке товара через Интернет, отсутствие возможности примерить одежду или обувь; для 40% респондентов удобнее зайти в близлежащий магазин, а 38% предпочитает получить товар немедленно и не готовы тратить время на ожидание доставки. Кроме этого, треть украинцев для поиска информации о товаре, который планируют приобрести используют свой смартфон.

Каждый третий онлайн-заказ был размещен и оплачен со смартфона, а 36% онлайн-заказов и 35% оплат были сделаны с мобильного устройства.

Мобильные устройства особенно популярны среди молодежи в возрасте 16-24 лет.

В целом, исследование показало, что ключевым фактором популярности смартфона для поиска информации о товаре является удобство и возможность использовать его в любом месте и в любое время – так ответило более 70% респондентов. Но хотя смартфон часто используется для поиска информации, его еще довольно редко используют для самой покупки. Более 70% опрошенных считают, что для онлайн-покупок все же удобнее использовать другие устройства.