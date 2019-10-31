Три секс-скандала за два месяца. Приключения самого «шаловливого» украинского парламента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новые нардепы оказались любителями «клубнички»

Верховная Рада Украины IX созыва работает всего два месяца. За это время, обновленный парламент отличился не только реактивным принятием законопроектов, но и особой активностью в интимных делах, которые не терпят промедления и не могут ждать окончания рабочего дня. Кролики, они кролики во всем. Не исключено, что на момент публикации, кого-то из депутатов застукали в борделе, или же бордель нашли в стенах ВР. А пока вспоминаем все интимные скандалы по порядку.

В начале сентября неопытная, но очень пылкая «слуга народа» Елена Криворучкина засветила интимную переписку во время заседания ВР. Елена настолько распалилась принятием важных законопроектов, что первым делом сообщила об успехах своему «любимому», окрашивая недавние события в интимные ассоциации. Страстная депутатка не осторожничала, и ее переписка попала в объектив журналистов.

Криворучкина: Я люблю тебя. Сильно, сильно, сильно. Даже не надейся, что разлюбила.

Любимый: Кнопочка любит я знаю. А ты не знаю.

Криворучкина: Знаешь, знаешь.

Любимый: Лен, ты где?

Позже, возмущенная «слуга народа» на своей странице в Facebook отреагировала на распространение ее переписки в сети. Женщина отметила, что она, прежде всего, человек, а не только депутат, что у нее есть отношения и попросила не завидовать.

Другой одиозный украинский политик, новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива также попал под пристальное внимание фотокамер.

Журналист Всеволод Филимоненко записал на видео, как Кива после горячей переписки с моделью, которая записана у него в телефоне как «Юля конкурс красоты Одесса» стал активно натирать штаны в районе ширинки. Затем он приподнял штанины и подтянул носки.

Но это все ничего. Самым активным в интимных вопросах пока оказался «слуга народа» Богдан Яременко, который во время голосования в Раде раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Сначала Яременко опроверг ее подлинность на своей странице в Фейсбуке.

«После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда «журналисты» подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я организовал вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную «переписку». Это сработало. Охотник за палеными фактами сфотографировал то, чего нет. Не стоит верить всему, что публикуют якобы СМИ», - написал Яременко.

Потом, уже вечером Яременко опубликовал новый пост в соцсети, где заявил, что «не все решения бывают одинаковыми удачными».

«Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы от жены и детей во фракцию и президента», - написал депутат.

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