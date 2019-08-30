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    Жизнь

    Три украинских фильма поборются за «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

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    Три украинских фильма поборются за «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

    Сергея Лозница представил фильм от Германии

    С 28 августа по 7 сентября взоры всех киноманов прикованы в Венеции, где проходит 76-й международный кинофестиваль.

    В программе представлены 8 основных категорий: «Основная программа», «Вне конкурса (игровое кино)», «Вне конкурса (документальное кино)», «Программа «Горизонты», «Специальные показы», «Программа Sconfini», «Венецианская классика» и «Специальные события».

    В конкурсную программу авторитетнейшего кинофестиваля вошли три фильма украинского производства: «Атлантида» (реж. Валентин Васянович) и «Окрашенный птенец» (реж. Вацлав Маргоуля (сопроизводство Украины, Словакии и Чехии) попали в секцию «Горизонты».

    а «Стасис» («Парфенон») Мантаса Кведаравичюса, сопроизводства Украины, Литвы и Франции) – в секцию «Неделя критики».

    STASIS' teaser: love & crime story EN from ESSE Production House on Vimeo.

    Также в программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы под названием «Торжество похорон», но страной производства указана Германия.

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