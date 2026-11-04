Туск запропонував Навроцькому особисту зустріч на тлі політичної кризи в Польщі

Польський прем'єр хоче провести переговори без камер і політичного тиску, поки суперечка навколо Конституційного трибуналу загострює протистояння між урядом і президентом

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував президенту Каролю Навроцькому провести особисту зустріч, щоб спробувати знизити політичну напругу в країні. Ініціатива пролунала на тлі загострення конституційної кризи та взаємних звинувачень між урядом і президентською адміністрацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Про готовність до переговорів глава польського уряду заявив після засідання Ради національної безпеки. За словами Туска, зустріч може відбутися вже цього тижня, однак її точну дату сторони поки не узгодили.

«Я готовий цього тижня провести зустріч віч-на-віч, щоб ми могли обговорити, як назавжди зменшити цю напругу», – наголосив польський прем'єр.

Туск пояснив, що особиста розмова з президентом могла б допомогти знайти вихід із протистояння, яке останніми днями загострилося через ситуацію навколо Конституційного трибуналу. Водночас він визнав, що розраховувати на повне врегулювання всіх суперечностей за результатами однієї зустрічі було б передчасно.

За словами прем'єра, попри політичні розбіжності, президент і глава уряду мають усвідомлювати спільну відповідальність за стабільність держави. Особливо це стосується питань національної безпеки, враховуючи загрози, які Польща відчуває через агресивну політику Росії.

«Ми обоє відчуваємо спільну відповідальність за те, щоб, з огляду на зростаючу загрозу зі сходу, намагатися знайти, де це можливо, порозуміння щодо безпеки та внутрішнього порядку, а також заспокоїти ці емоції», – додав Туск.

Окремо польський прем'єр наголосив, що майбутні переговори не повинні перетворюватися на черговий епізод публічного політичного протистояння. Саме тому сторони можуть утриматися від попереднього оголошення конкретного часу зустрічі.

На думку Туска, відсутність камер, публічних заяв і додаткового політичного тиску дозволить обом сторонам спокійніше обговорити найскладніші питання.

«Ми хочемо поговорити віч-на-віч без цього тиску, без політичного хвилювання. Іноді така спокійна розмова віч-на-віч приносить певні рішення», – пояснив він.

У канцелярії президента Польщі підтвердили отримання пропозиції від прем'єр-міністра. Речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич зазначив, що глава держави раніше неодноразово висловлював готовність зустрітися з Туском на його прохання.

За словами представника президентської адміністрації, інформацію про дату переговорів оприлюднять після остаточного погодження графіків обох політиків.

Водночас міністр при президентові Марцін Пшидач звернув увагу на заплановану міжнародну поїздку Навроцького. У середу польський президент має вирушити до Словаччини для участі в зустрічі глав держав Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Попри заявлену готовність до діалогу, представники президентського оточення продовжують критикувати дії уряду. Зокрема, Пшидач висловив занепокоєння можливими подальшими кроками виконавчої влади стосовно конституційних органів.

«Сподіваюся, що протягом цього часу прем’єр-міністр не використовуватиме поліцію для захоплення будь-яких конституційних органів держави», – додав він.

У ніч проти 31 жовтня на території Польщі загострилося протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким. Опозиційні політики звинуватили владу у спробі державного перевороту.

Президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації.

До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права.