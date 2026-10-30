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У Польщі затримано росіянина, який фотографував залізничну інфраструктуру

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Польщі затримано росіянина, який фотографував залізничну інфраструктуру
На телефоні затриманого знайдено значну кількість фото об'єктів критичної інфраструктури Польщі
фото: Поліція Польщі

На пристроях чоловіка виявили численні фото транспортних об’єктів у Польщі та інших країнах

У Польщі затримали 55-річного громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідки. Чоловік фотографував потяги та залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Росіянина затримали співробітники поліції у місті Свідниця Нижньосілезького воєводства. Правоохоронці звернули на нього увагу, коли він фотографував потяги, що проїжджали повз, а також об’єкти залізничної інфраструктури.

Під час перевірки електронних пристроїв чоловіка поліцейські виявили велику кількість файлів відповідної тематики. Серед них – фотографії різних місцевостей та важливих транспортних об’єктів не лише в Польщі, а й за її межами.

Чоловіку висунули обвинувачення у здійсненні діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Під час затримання правоохоронці вилучили електронне та фотообладнання, мобільні телефони, ноутбуки, портативні й зовнішні жорсткі диски великої місткості, а також кілька документів, що посвідчують особу.

У польському місті Лодзь військова жандармерія затримала учасника курсу підготовки резервістів при Військовій медичній академії. За неофіційною інформацією, чоловіка підозрюють у шпигунстві. Він має польське та українське громадянство.

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Теги: Польща росіяни шпигун гібридна війна

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