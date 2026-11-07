Теракт у Кракові: у будинку нападника знайшли тіла трьох загиблих

Поліцейські та слідчі на місці стрілянини на площі Ринок у Кракові

Серед шести жертв стрілянини в центрі міста був громадянин Великої Британії

У будинку підозрюваного у стрілянині в центрі Кракова виявили тіла трьох людей – двох жінок і чоловіка. За попередньою версією, загиблі можуть бути членами його родини, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та польські ЗМІ.

Тіла знайшли в будинку підозрюваного

За словами Туска, слідчі виявили тіла під час перевірки помешкання чоловіка, якого затримали після стрілянини на головній площі Кракова. Польський прем’єр повідомив, що наявні матеріали, зокрема відеозапис із безпілотника, дали змогу побачити загиблих усередині будинку.

Глава уряду припустив, що ці люди можуть бути близькими родичами підозрюваного. Однак на цей момент це попередня версія. Польські правоохоронці мають встановити особи загиблих, причини їхньої смерті та обставини події. Наразі немає підстав стверджувати, що саме затриманий убив цих людей або що їхня загибель безпосередньо пов’язана зі стріляниною на площі Ринок.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

Шестеро загиблих і 15 поранених у центрі Кракова

Стрілянина сталася в суботу, 7 листопада, невдовзі після 15:00 на площі Ринок у Кракові, поблизу вулиці Славковської. За даними поліції, чоловік за кермом автомобіля виїхав на площу та відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Унаслідок нападу загинули шестеро людей – четверо жінок і двоє чоловіків. Ще 15 осіб дістали поранення. Серед загиблих був громадянин Великої Британії.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

За інформацією польських медіа, серед поранених були правоохоронці, які намагалися зупинити нападника. Один із поліцейських дістав три вогнепальні поранення та перебував у вкрай тяжкому стані. Потерпілих доправили до лікарень Кракова.

Під час нападу стрілець також обстріляв трамвай першого маршруту на площі Всіх Святих. Куля пошкодила скло в кабіні водія. Пасажири та водій не постраждали, повідомила міська транспортна служба.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

Що відомо про нападника

Підозрюваний – громадянин Польщі, мешканець Свєнтокшиського воєводства. У повідомленнях польських медіа його вік різниться: одні називають 24 роки, інші – 25. За даними міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, чоловік народився 2002 року.

Глава МВС Польщі заявив, що затриманий мав дуже радикальні погляди. За попередніми оцінками, він міг захоплюватися ультраправими ідеологіями. Міністр наголосив, що цю версію ще перевірятимуть. Остаточних висновків щодо мотивів нападу правоохоронці поки не оприлюднили.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

За інформацією польських ЗМІ, чоловік був одягнений у військовий одяг і використовував довгоствольну зброю. Поліція припускала, що це могла бути самозарядна гвинтівка AR-15. У машині правоохоронці знайшли іншу зброю та боєприпаси, а також військовий рюкзак і багнет.

Польські журналісти з'ясували, що автомобіль Subaru, яким користувався нападник, був зареєстрований на його батька. За даними Onet, батько мав дозвіл на зброю та володів 11 одиницями. Сам підозрюваний, за інформацією Wirtualna Polska, також мав дозвіл на дві одиниці вогнепальної зброї для спортивної стрільби та був пов'язаний зі стрілецьким клубом у Стариховицях. Ці відомості ще мають перевірити слідчі – зокрема, звідки саме походила зброя, використана під час нападу.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

У мережі поширювали повідомлення, що нападник нібито був військовослужбовцем. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував цю інформацію. За його словами, чоловік не служив і не має стосунку до Війська Польського.

фото: Reuters / Jakub Porzycki

Як діяла поліція

Після повідомлення про стрілянину правоохоронці розпочали операцію із затримання нападника. За словами Кервінського, поліцейські відкрили вогонь у відповідь через три хвилини після отримання повідомлення. Під час затримання підозрюваного поранили, після чого його доправили до лікарні.

Польська поліція заявила, що чоловік діяв самостійно. Інформацію про можливого другого стрільця правоохоронці спростували. Після затримання на місці працювали слідчі, вибухотехніки та інші спеціальні служби. Розслідуванням займається прокуратура за участю Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

Міська влада Кракова оголосила жалобу до 11 листопада. Після трагедії в мерії створили кризовий штаб.

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Реакція України: чи постраждали українці

Громадян України серед постраждалих унаслідок стрілянини немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, посилаючись на інформацію польської поліції.

«За інформацією поліції громадяни України не постраждали», – зазначили у пресслужбі МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття родинам загиблих і постраждалим. Він також заявив про солідарність України з Польщею. Президент Володимир Зеленський теж відреагував на трагедію та висловив співчуття польському народу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у центрі Кракова сталася стрілянина, внаслідок якої загинули та постраждали люди. Згодом польська поліція уточнила кількість жертв і затримала підозрюваного.