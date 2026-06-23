«Не все так ідеально». Українка назвала переваги та недоліки життя у Польщі

Українка розповіла, що необхідно для початку життя у Польщі

Українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки у TikTok.

Переваги життя у Польщі

За словами Тетяни, життя у Польщі має переваги, однією з них є гарні зарплати. «Тут із зарплатою реально можна жити. Житло, їжа, базові потреби, хобі, якщо правильно розпоряджатись грошима. Багато дешевих рейсів і автобусів, можна їхати куди хочеш», – пояснила вона.

На думку українки, у Польщі можна змінити своє життя, однак не все так легко, як може здаватися. «Тут чисто, хороші дороги, багато парків, все доглядається. Найголовніше, тут реально можна змінити своє життя. Але не все так ідеально», – зауважила вона.

Недоліки життя у Польщі

Як пояснила Тетяна, у Польщі складно почати нове життя без знання мови. Тому частіше починати працювати доводиться на заводах або складах.

Також у Польщі складно потрапити до лікаря, свого візиту можна чекати місяцями. «До профільного лікаря можна чекати місяцями або і роками, а якщо ні, то йти платно», – додала вона.

Серед недоліків інфлюенсерка відзначила закриті магазини у неділю та проблеми з документами. «Без документів складно нормально будувати життя. І для мене був мінус: у неділю магазини закриті, я вже до цього звикла. Але я будую тут своє життя та йду до своєї цілі», – розповіла блогерка.

Також повідомлялося, українка Світлана п’ять років мешкає за кордоном. Для життя вона обрала Німеччину, однак для неї ця країна має чимало нюансів, якій їй не подобаються. Тож вона розповіла про недоліки цієї країни.