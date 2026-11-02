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Експрем’єр Польщі пригрозив уряду Туска розслідуванням через «захоплення» Конституційного трибуналу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Експрем’єр Польщі пригрозив уряду Туска розслідуванням через «захоплення» Конституційного трибуналу
У Польщі загострюється політична криза
фото: PAP

Матеуш Моравецький анонсував ініціативу зі створення слідчої комісії та заявив, що домагатиметься покарання всіх причетних

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про намір домогтися створення слідчої комісії для розслідування дій уряду Дональда Туска щодо Конституційного трибуналу країни. Він звинуватив представників чинної влади в незаконному втручанні в роботу конституційного органу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Моравецького.

«Ми подаємо заяву про створення слідчої комісії у справі замаху на конституційний орган Республіки Польща», – заявив політик.

За його словами, представники команди Туска за допомогою поліції нібито незаконно встановили контроль над Конституційним трибуналом і призначили на посаду особу, яку Моравецький назвав самозванкою.

«У вчинків є наслідки. Ми подбаємо про те, щоб усі винні їх понесли», – наголосив експрем’єр.

Моравецький не навів у дописі подробиць щодо складу майбутньої комісії та термінів її створення.

Матеуш Моравецький очолював уряд Польщі з 2017 до 2023 року та представляє консервативну партію «Право і справедливість» (PiS), яка нині перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький достроково повернувся із Сенегалу через загострення конфлікту навколо Конституційного трибуналу. Уночі 31 жовтня він особисто прибув до будівлі установи, де зібралися протестувальники.

До слова, на тлі загострення конфлікту про відставки оголосили посли Польщі в Китаї та Румунії.

Зауважимо, що президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації. 

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Теги: Дональд Туск Польща політика

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