У 49-летней голливудской звезды диагностировали аутизм

Актер добавил, что его познания об аутизме весьма скудны

Звезда сериала «Побег» Вентворт Миллер признался, что у него диагностировали аутизм. Артист рассказал об этом в Instagram.

49-летний Миллер пояснил, что год назад ему неофициально диагностировали аутизм, о котором он ранее сам подозревал. Позже медики подтвердили диагноз. «Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен», — написал он.

Актер добавил, что его познания об аутизме весьма скудны: «Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займет много времени».

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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