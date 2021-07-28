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    Умер бывший барабанщик группы Slipknot

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    Умер бывший барабанщик группы Slipknot

    Музыкант занимает 13-е место в списке 50 лучших рок-барабанщиков

    На 47-м году жизни умер бывший барабанщик и один из основателей культовой американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон. Об этом сообщила семья музыканта. Причина смерти пока не разглашается. Известно, что он умер во сне.

    Джордисон занимает 13-е место в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock.

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    Умер бывший барабанщик группы Slipknot
    Умер бывший барабанщик группы Slipknot

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Умер бывший барабанщик группы Slipknot