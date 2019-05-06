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    Жизнь

    У Анджелины Джоли парализовало лицо

    • Розсилка
    У Анджелины Джоли парализовало лицо

    Актриса уверена, что в скором времени ей придется пройти курс длительного лечения

    На днях, 42-летняя голливудская дива Анджелина Джоли в беседе с журналистами издания Vanity Fair рассказала, что из-за постоянной борьбы за хорошее самочувствие у нее возник паралич Белла, в результате которого мышцы перестают подчиняться и как будто немеют. Все эти признаки обнаружились и у Джоли.

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    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо
    У Анджелины Джоли парализовало лицо

    Как отмечает звезда, акупунктура немного помогла «оживить» лицо, и в целом медики прогнозируют положительный результат. Впрочем, как отмечает кр.ru, паралич лица мог стать результатом удаления молочных желез и яичников, которое звезда перенесла несколько лет назад из-за боязни заболеть онкологическим заболеванием.

    У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья. Изменилась кожа - стала сухой, появилось много седых волос. Актриса считает, что скоро ей придется пройти курс длительного лечения.

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