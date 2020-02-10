Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)



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Бруклин Бекхэм сделал алый маникюр для свидания с новой возлюбленной

Звездный наследник сделал яркий алый маникюр, которому может позавидовать любая девушка

20-летний Бруклин Бекхэм попал в объективы папарацци в расслабленном образе. Начинающий фотограф спешил на встречу со своей новой возлюбленной. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм выбрал наряд в стиле casual. Он надел классическую белую футболку, черные джинсы и белые кроссовки.

Звездный наследник сделал яркий алый маникюр, которому может позавидовать любая девушка. Насыщенные тона лаков никогда не выходят из моды. В сочетании с серебряными кольцами и татуировками на руках маникюр смотрелся очень эффектно, что явно привлекает девушек. Бруклин - заядлый сердцеед, он меняет возлюбленных с завидной скоростью.