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    Шоу-биз

    Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)

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    <p>Бруклин Бекхэм сделал алый маникюр для свидания с новой возлюбленной</p> <div></div> - Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)

    Бруклин Бекхэм сделал алый маникюр для свидания с новой возлюбленной

    Звездный наследник сделал яркий алый маникюр, которому может позавидовать любая девушка

    20-летний Бруклин Бекхэм попал в объективы папарацци в расслабленном образе. Начинающий фотограф спешил на встречу со своей новой возлюбленной. Сын Дэвида и Виктории Бекхэм выбрал наряд в стиле casual. Он надел классическую белую футболку, черные джинсы и белые кроссовки.

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    Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)
    Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)
    Сына Дэвида Бекхэма заметили с алым маникюром на свидании (фото)

    Звездный наследник сделал яркий алый маникюр, которому может позавидовать любая девушка. Насыщенные тона лаков никогда не выходят из моды. В сочетании с серебряными кольцами и татуировками на руках маникюр смотрелся очень эффектно, что явно привлекает девушек. Бруклин - заядлый сердцеед, он меняет возлюбленных с завидной скоростью.

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