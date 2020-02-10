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    Шоу-биз

    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)

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    <p>42-летняя Фокси Менагери начала делать пластические операции шесть лет назад</p> <div></div> - «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)

    42-летняя Фокси Менагери начала делать пластические операции шесть лет назад

    Фото: instagram.com/foxy_menagerie/

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    42-летняя Фокси Менагери уже увеличила грудь до размера ZZ и не собирается останавливаться на достигнутом. На май у нее запланирована очередная пластика. Сейчас у Фокси стоят импланты в 6640 кубических сантиметров.

    «Я хочу идеальную фигуру по типу песочных часов», - поделилась Фокси с Daily Mail. До операций она была очень застенчивой и только теперь начала чувствовать уверенность в себе.

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    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    «Я падаю с лестницы»: модель с огромным бюстом пожаловалась на жизнь (фото)
    Фото: instagram.com/foxy_menagerie/

    Впрочем, «безразмерная» грудь доставляет своей обладательнице немало проблем. Она не может готовить еду, с трудом обувается и иногда падает с лестницы. «Спускаясь по лестнице, я могу упасть. Поэтому мне приходится держаться за перила, чтобы сохранить свою жизнь», - рассказала модель.

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