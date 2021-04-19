Упадок человеческой цивилизации. Поп-звезда жестко раскритиковала соцсети

Актриса уже несколько лет высказывается против Instagram-культуры

Недавно Кэти Перри высказала свое мнение насчет социальных сетей. Певица написала в Twitter: «Соцсети — это помойка. Это упадок человеческой цивилизации». Непонятно, что именно заставило Перри высказаться в таком ключе. Известно, что аккаунты Кэти в Instagram и Twitter одни из самых популярных в мире. После публикаций с критикой певица отметила в одном из сообщений, что любит свою многомиллионную аудиторию.

Это не первый раз, когда Перри высказывается против соцсетей. В 2017 году она заявила, что с нетерпением ждет, когда «культурe Instagram придет конец и люди смогут наконец-то стать собой».

Год спустя в интервью Refinery 29 она развила эту тему: «Многие из нас живут ради красивой картинки, а „лайки“ стали нашей валютой. Это тяжко. Я бы не хотела думать об этом и предпочла бы жить своей жизнью. Мы скупаем одежду, вещи, подбираем определенные позы для фото, идем куда-то, лишь бы сделать там кадр. Для нас как для общества это вредно. Если мы уйдем в это с головой, это ознаменует упадок нашей цивилизации. Нам нужно найти баланс. Я тоже его ищу, потому что страдаю от этого, как и многие».

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».