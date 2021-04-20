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    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)

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    41-летняя модель Ирен Мейджор - Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    41-летняя модель Ирен Мейджор
    instagram.com/irenemajor/

    Ирен украсила собой обложку чешского варианта журнала, став первой темнокожей женщиной, добившейся такого успеха

    Жизни 41-летней Ирен Мейджор, родившейся в Камеруне, можно только позавидовать. Из-за своей внешности она выиграла конкурс красоты в 1995-м, а затем покорила сердце канадского миллионера Сэма Мэлина. С ним она переехала в Великобританию, купив замок, образовала крепкую семью и подарила ему восьмерых детей. Последнего Ирен родила в прошлом году, и спустя четыре месяца она решила сняться для чешского журнала Playboy.

    Такую фотосессию Ирен подарила изданию на его 30-летие, став первой темнокожей моделью на обложке. Модель позировала на рояле и игрушечной лошадке, меняя наряды и показываясь в откровенном белье и колготках в крупную сетку, а также совершенно обнаженной. Ирен призналась, что демонстрировать свою фигуру вскоре после родов было не страшно, ведь модель помнила, что она представляет интересы всех женщин и матерей.

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    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    Модель решилась сняться обнаженной спустя четыре месяца после рождения своего восьмого ребенка (фото)
    instagram.com/irenemajor/

    Женщина призналась, что никак особенно не следит за фигурой. Ирен просто придерживается вегетарианства и постоянно присматривает за восемью детьми — это позволяет сгонять лишние килограммы и подтягивать мышцы. Разумеется, во время интервью ей задали вопрос, планирует ли она заводить еще детей, на что Ирен не смогла ответить однозначно, пишет Daily Mail.

    «В целом я не против быть беременной, но тут все зависит только от Бога. Я сама из большой семьи — нас было девять. Дети — это благословение, я не могу вообразить свою жизнь без них. Они помогают мне оставаться молодой», - рассказала Ирен Мейджор.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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