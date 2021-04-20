Подборка голливудских звезд, которых очень сложно узнать без макияжа (фото)

Голливудская актриса Мила Кунис, например, без макияжа выглядит несколько страшновато

Звезды выкладываются на полную катушку, стараясь выглядеть безупречно для своих фанатов, ведь их внешность – это их визитная карточка. Но вездесущие папарацци успевают заснять знаменитостей без макияжа и фильтров. А некоторые и сами выкладывают свои «домашние» фото на всеобщее обозрение.

Когда 63-летняя Шэрон Стоун при полном параде, она выглядит ослепительно, особенно для своих лет. А вот без макияжа ее кожа смотрится неважно – лицо выглядит измученным, а пигментные пятна выдают возраст.

Голливудская актриса Мила Кунис без макияжа выглядит несколько страшновато: припухшее лицо, мешки под глазами, нездоровый цвет лица. Сама Мила объясняет это тем, что фото сделано вскоре после родов и она просто сильно не высыпалась и уставала.

Пышечка Адель совершенно не стесняется ни лишних килограммов, ни своего лица без макияжа. А выглядит оно, прямо скажем, не очень. Медийной личности стоит все же чуть больше следить за собой и не появляться на людях в таком виде.

А вот Мадонну возраст не щадит, и если смыть все слои косметики, картина вырисовывается весьма неприглядная. У звезды уставшая, измученная кожа и явно виден ее немолодой возраст. Все эти недостатки успешно скрывает умелый мейкап.

Леди Гага любит удивлять публику. Делает она это как с помощью яркого, необычного макияжа, так и с помощью фотографий без него. Такие снимки она довольно часто выкладывает в соцсетях.

При полном параде Дженнифер Лопез выглядит просто ослепительно для своих лет. А вот без макияжа она похожа на обычную латиноамериканскую мать семейства – у нее такие же морщинки, неровности на коже и синяки под глазами, как и у обычных людей.

Жгучая красавица Пенелопа Крус до сих пор пленяет сердца мужчин своей красотой и прекрасными формами. Особенно если учесть, что она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Конечно, с макияжем она просто великолепна, но и без него выглядит неплохо.

Памелу Андерсон время не пощадило. Разгульный образ жизни, бесконечные тусовки и вечеринки сказались на внешности актрисы. И если под толстым слоем макияжа и накладными ресницами это не бросается в глаза, то в «натуральном» виде Памелу узнать трудно.

Это сейчас Кайли Дженнер выглядит идеально. Но такая внешность у нее вовсе не от природы, а благодаря пластической хирургии и стараниям умелых стилистов. До сих пор в сети можно увидеть ее старые фотографии до преображения, где Кайли просто невозможно узнать.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.