Меган Маркл рассказала о девичнике

Весной этого года состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Как ранее писал Scotch, торжественная церемония пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия, если, конечно, этому не помешает неизвестная инфекция, поразившая птиц в парке Виндзорского замка. Кенсингтонский дворец уже огласил программу мероприятия, так что теперь всем не терпится узнать про неофициальную часть торжества. На днях будущие супруги



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Меган Маркл

Весной этого года состоится долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Как ранее писал Scotch, торжественная церемония пройдет 19 мая в часовне Святого Георгия, если, конечно, этому не помешает неизвестная инфекция, поразившая птиц в парке Виндзорского замка. Кенсингтонский дворец уже огласил программу мероприятия, так что теперь всем не терпится узнать про неофициальную часть торжества.

На днях будущие супруги посетили Эдинбург, где Меган получила массу вопросов по поводу девичника. Возлюбленная принца не удержалась и сообщила, что к вечеринке уже все подготовлено, так что ей с подругами удастся хорошенько повеселиться. Правда подробностей девичника и кто на него приглашен Меган так и не рассказала.

Отметим, что в отличии от Меган, принц Гарри уже раскрыл детали своей последней холостяцкой вечеринки. На не приглашены 15 друзей принца, а организацией занялся брат Гарри - принц Уильям. К слову, празднование пройдет на горнолыжном курорте.

Напомним, что о помолвке принца Гарри и Меган Маркл было объявлено в конце ноября. Пара приняла участие в в совместном фотоколле и дала первое интервью. После этого было объявлено, что свадьба состоится 19 мая 2018-го, но перед этим Меган нужно принять участие в таинстве крещения в католической церкви. Отметим, что Меган Маркл уже выбрала дизайнера, который создаст свадебное платье.