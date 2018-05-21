У российского актера Гафта из «Миротворца» диагностировали страшную болезнь

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Валентин Гафт

Актер продолжает выступать, однако самочувствие его ухудшается

Легендарный российский и советский актер Валентин Гафт, который недавно перенес операцию, по словам медиков, страдает от прогрессирующей болезни Паркинсона. 82-летний артист продолжает периодически выходить на сцену. Однако самочувствие артиста активно ухудшается.

«Я чувствую себя неважно, но все равно прошу звать меня в новые проекты. Иногда зовут, а потом отказываются. Мол, я разваливаюсь на глазах. А я же этим живу, хочу работать», - рассказал Гафт. При этом артист старается не распространяться по поводу своего самочувствия. Сейчас о Гафте заботится его супруга Ольга Остроумова.

«Сейчас он чувствует себя хорошо, и знаете почему? Потому что он находится на гастролях в Грузии. Порой мы ведем его до сцены, он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. И тут выходит на сцену, и проблемы со здоровьем будто чудом проходят. Я не знаю, как такое возможно. Работает, выглядит бодро. Да, у него развивается серьезное заболевание, но он нуждается в работе, а зрители нуждаются в нем», - признается один из друзей Гафта.

Джерело: Вести