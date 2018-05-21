Хью Грант наконец-то решил женится на матери своих детей Анне Эберштейн
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Розсилка
Один из самых известных британских холостяков Хью Грант все-таки решился на глобальные перемены в жизни
Актер и его возлюбленная Анна Эберштейн подали заявление в загс и уже в конце месяца официально станут мужем и женой.
Уведомление о предстоящем браке с именами брачующихся появилось на экранах регистрационного офиса Chelsea Old Town Hall, который находится недалеко от дома пары, и стало для окружения Хью настоящим сюрпризом.
«Никто из друзей Хью уже и не думал, что этот день придет. Он скоро станет пенсионером и вот, наконец, семьянином», – приводит слова инсайдера The Sun.
До встречи с Анной, которая родила Хью троих детей, он отличался завидным непостоянством. Самым известным был его 13-летний роман с актрисой и моделью Лиз Херли. Они разошлись в 2000 году мирно и остались друзьями. Даже несмотря на тот факт, что за пять лет до этого Хью был пойман с голливудской проституткой Дивайн Браун – полиция обнаружила их занимающимися сексом в машине актера. И был большой скандал, который Лиз мужественно перенесла.
Дальше были короткие, но яркие романы с Сандрой Баллок и состоятельной светской львицей Джемаймой Хан. С последней, к слову, он расстался сразу же, как она заговорила о свадьбе.
Джерело: Hello!