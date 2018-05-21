Хью Грант наконец-то решил женится на матери своих детей Анне Эберштейн

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Хью Грант и его возлюбленная Анна Эберштейн

Один из самых известных британских холостяков Хью Грант все-таки решился на глобальные перемены в жизни

Актер и его возлюбленная Анна Эберштейн подали заявление в загс и уже в конце месяца официально станут мужем и женой.

Уведомление о предстоящем браке с именами брачующихся появилось на экранах регистрационного офиса Chelsea Old Town Hall, который находится недалеко от дома пары, и стало для окружения Хью настоящим сюрпризом.

«Никто из друзей Хью уже и не думал, что этот день придет. Он скоро станет пенсионером и вот, наконец, семьянином», – приводит слова инсайдера The Sun.

До встречи с Анной, которая родила Хью троих детей, он отличался завидным непостоянством. Самым известным был его 13-летний роман с актрисой и моделью Лиз Херли. Они разошлись в 2000 году мирно и остались друзьями. Даже несмотря на тот факт, что за пять лет до этого Хью был пойман с голливудской проституткой Дивайн Браун – полиция обнаружила их занимающимися сексом в машине актера. И был большой скандал, который Лиз мужественно перенесла.

Дальше были короткие, но яркие романы с Сандрой Баллок и состоятельной светской львицей Джемаймой Хан. С последней, к слову, он расстался сразу же, как она заговорила о свадьбе.

В 2001 году Грант впервые стал отцом – китайская актриса Тинглан Хонг родила актеру дочь Табиту, а позже – сына Феликса. Как признавался Хью, отцовство тогда совсем не входило в его планы. Но надо отдать актеру должное – отказываться от детей он не стал. Как, впрочем, не стал и верным семьянином. Актеру приписывали романы с Мартиной Маккатчен и Дрю Бэрримор, а также с бывшей девушкой принца Эндрю Кэролайн Станбери.

Но после встречи со шведским телепродюсером Анной Эберштейн в лондонском баре шесть лет назад Грант, кажется, успокоился. А новое отцовство – третьего совместного ребенка Анна родила в марте этого года – преобразило актера. «На прошлой неделе он стал отцом пятерых детей. И это после 50 лет! Он прекрасный отец. Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного», – пошутила Элизабет Херли в эфире программы Watch What Happens Live.

Джерело: Hello!