Украинофоб Филипп Киркоров поддержал Виталия Козловского

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Виталий Козловский

Российский певец призвал украинского коллегу не обращать внимания на агрессивные высказывания в его адрес

Певец Филипп Киркоров, который внесен в базу «Миротворца» за свою поддержку российской агрессии против Украины и концерты в оккупированном Крыму, поддержал украинского певца Виталия Козловского, концерты которого в последнее время начали активно отменять.

Слова поддержки эпатажный исполнитель выразил украинцу в ответ на пост в его Instagram-аккаунте, касающийся разгоревшегося скандала. Напомним, причиной конфликта общественности с Козловским послужил концерт последнего в Москве 9 мая.

«Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь», - написал украинский артист, процитировав Шекспира.

Под этой публикацией Киркоров оставил комментарий с поддержкой певца. «Держись, мой Друг! От подобного мы становимся только сильнее! Это говорю тебе я, прошедший через миллионы бойкотов и преданий анафеме! Твоя защита – тысячи твоих поклонников и зрителей! Они с тобой! И помни, собака лает – караван идет!" - написал российский певец.

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение – артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Ранее мы писали, что в результате скандала, вспыхнувшего вокруг Козловского, был отменен его концерт в Киеве. Выступление артиста должно было состояться в понедельник, 21 мая, в столичном Caribbean Club.

Джерело: Обозреватель