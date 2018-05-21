Олег Винник выпустил клип на песню к мультфильму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Певец использовал кадры из зарубежного мультфильма, в котором озвучил главного героя

Популярный украинский певец Олег Винник порадовал поклонников новым музыкальным видео, в котором используются кадры из анимационного фильма «Зачарованный принц». В клипе звучит уже известную, но немного забытая самим музыкантом композиция «Дай мені помріяти». Изначально этот шлягер прозвучал в третьем альбоме артистка «Роксолана».

В украинском дубляже этой аномации Винник озвучил главного героя. «Когда от создателей анимации поступило предложение записать саундтрек, а также снять на него клип, я отправил им на выбор несколько песен. И был приятно удивлен ответом следующего содержания: «Такое ощущение, что композицию «Дай мені помріяти» вы написали специально для данного мультфильма». Я никогда не строил планы и не ставил ставки на этот трек, но в процессе съемок совершенно иначе на него посмотрел», - отмечает музыкант.

В клипе артист предстает в двух образах. Первый из них олицетворяет самого принца из мультфильма, а второй – рокера.

Выход «Зачарованного принца» на наши экраны запланирован на 24 мая.

Джерело: Обозреватель