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    Жизнь

    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)

    • Розсилка
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)

    Среди тех, кто просто восхищался красотой модели, нашлись и девушки, мечтающие быть на нее похожими

    Не так давно всег стали писать об американской модели палестинского происхождения Белле Хадид как о «самой красивой женщине в мире». Такой неофициальный титул красавица получила из-за пластического хирурга Джулиана де Сильва, который решил оценить лица знаменитостей на соответствие греческой теории золотого сечения. Именно лицо Беллы стало самым симметричным, поэтому у нее стало еще больше почитателей среди мужчин и женщин.

    Среди тех, кто просто восхищался красотой модели, нашлись и девушки, мечтающие быть на нее похожими. Однако недавно в Сети стали громко обсуждать фактического двойника Беллы. «Копией» оказалась девушка по имени Никки из Нью-Йорка, а о сходстве с Хадид ей говорят ежедневно.

    При этом некоторые считают, что 22-летняя девушка даже эффектнее модели, которую знает весь мир.

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    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)
    У самой красивой женщины планеты появилась еще более эффектная девушка-двойник (фото)

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