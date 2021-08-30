  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    У Тома Круза угнали суперкар за 100 тысяч фунтов. Что известно

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Голливудский актер Том Круз - У Тома Круза угнали суперкар за 100 тысяч фунтов. Что известно
    Голливудский актер Том Круз

    Актера обокрали

    Голливудского актера Тома Круза обокрали, угнав автомобиль BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail.

    Инцидент произошел в британском Бирмингеме, во время съемок эпизода для новой части франшизы «Миссия невыполнима». Элитный автомобиль Круза в этот момент был припаркован возле отеля, где остановился 59-летний исполнитель главной роли.

    Известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. На это угонщикам понадобилось всего несколько минут. Пропажу обнаружил телохранитель Круза и сообщил в полицию.

    Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания, автомобиль удалось найти. Однако все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

    Читайте также: Невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить. Курьезные фото уникальных котят-овечек

    .

    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Тома Круза угнали суперкар за 100 тысяч фунтов. Что известно