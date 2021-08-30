Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)
Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve
Звезда предстала в соблазнительном наряде
Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно ошарашила снимком в халатике на голое тело, в откровенном наряде прогулялась по Киеву.
На снимке, который она опубликовала в Instagram, девушка позирует в джинсах и откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной булавки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.
На фото также изображена и мама 20-летней модели — Светлана. Женщины сделали селфи на Андреевском спуске.
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