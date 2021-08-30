  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve - Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)

    Соня Евдокименко / instagram.com/iamsofiaeve

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Звезда предстала в соблазнительном наряде

    Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно ошарашила снимком в халатике на голое тело, в откровенном наряде прогулялась по Киеву.

    На снимке, который она опубликовала в Instagram, девушка позирует в джинсах и откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной булавки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.

    На фото также изображена и мама 20-летней модели — Светлана. Женщины сделали селфи на Андреевском спуске.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)
    Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)
    Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

    Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого.

    Читайте также: Невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить. Курьезные фото уникальных котят-овечек
    Теги: знаменитости шоу-бизнес селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)