Внучка Ротару прогулялась по Киеву в откровенном образе (фото)

Звезда предстала в соблазнительном наряде

Внучка певицы Софии Ротару, модель Соня Евдокименко, которая недавно ошарашила снимком в халатике на голое тело, в откровенном наряде прогулялась по Киеву.

На снимке, который она опубликовала в Instagram, девушка позирует в джинсах и откровенной кофточке, которая застегивается с помощью специальной булавки. Наряд девушки частично обнажил ее грудь.

На фото также изображена и мама 20-летней модели — Светлана. Женщины сделали селфи на Андреевском спуске.

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