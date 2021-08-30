Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем

У звезды сильная аллергия

Украинская поп-звезда Настя Каменских пожаловалась на плохое самочувствие.

По словам знаменитости, она страдает от сильной аллергической реакции. Об этом она рассказала в сторис в своем Инстаграме. Видно, что у звезды сильно распухло лицо.

«Я никогда не сталкивалась с этой проблемой. Умираю. Просто умираю от аллергии, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно чешется», — поделилась Настя неприятной новостью.

Звезда подозревает, что аллергическая реакция вызвана амброзией, потому что ее много растет вокруг дома певицы. Однако, в понедельник Настя сдаст анализы и будет знать, от чего страдает.

«Я не могу нормально работать, думать, видеть и функционировать вообще. В понедельник узнаю, на что у меня аллергия. Это просто невозможно терпеть», — призналась исполнительница.

Ранее «Скотч» показывал подборку исторических фото, которые отправят вас атмосферу прошлого.

Изображения из частных архивов позволяют взглянуть на повседневную жизнь наших предков и узнать много нового. Начиная с женских протестов и заканчивая долгожданной встречей моряка с семьей — предлагаем вам оценить самые крутые кадры из прошлого

.