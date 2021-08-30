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    Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем

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    Украинская поп-звезда Настя Каменских - Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем
    Украинская поп-звезда Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    У звезды сильная аллергия

    Украинская поп-звезда Настя Каменских пожаловалась на плохое самочувствие.

    По словам знаменитости, она страдает от сильной аллергической реакции. Об этом она рассказала в сторис в своем Инстаграме. Видно, что у звезды сильно распухло лицо.

    «Я никогда не сталкивалась с этой проблемой. Умираю. Просто умираю от аллергии, через которую отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно чешется», — поделилась Настя неприятной новостью.

    Звезда подозревает, что аллергическая реакция вызвана амброзией, потому что ее много растет вокруг дома певицы. Однако, в понедельник Настя сдаст анализы и будет знать, от чего страдает.

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    Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем
    Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем
    instagram.com/kamenskux/

    «Я не могу нормально работать, думать, видеть и функционировать вообще. В понедельник узнаю, на что у меня аллергия. Это просто невозможно терпеть», — призналась исполнительница.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских аллергия
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    Просто умираю. Настя Каменских заявила о проблемах со здоровьем