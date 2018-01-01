У восковой фигуры Тома Харди бьется сердце

В музее Мадам Тюссо появилась новая восковая фигура

В лондонском музее Мадам Тюссо появился новый экспонат – на темно-красном кожаном диване восседает восковой двойник актера Тома Харди. Он одет в темно-синие жилет и брюки, а также в белую рубашку. На восковой руке фигуры с обликом Харди красуются массивные часы. Однако не только сходство воскового двойника со знаменитым актером



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Том Харди

В музее Мадам Тюссо появилась новая восковая фигура

В лондонском музее Мадам Тюссо появился новый экспонат – на темно-красном кожаном диване восседает восковой двойник актера Тома Харди. Он одет в темно-синие жилет и брюки, а также в белую рубашку. На восковой руке фигуры с обликом Харди красуются массивные часы.



Однако не только сходство воскового двойника со знаменитым актером привлекает внимание посетителей музея. У Харди из воска в груди бьется сердце, и к его ритму уже успели прислушаться поклонники прототипа, а заодно и сделать несколько фотографий с восковой фигурой актера.



Актер еще не видел свою восковую фигуру в легендарном музее – он занят на съемках фильма «Веном». Российский прокат ленты об одном из антагонистов Человека-паука стартует с 4 октября 2018 года. Первый трейлер фильма кинематографисты уже предоставили на суд зрителей.



Том Харди известен по ролям в фильмах «Стюарт: Прошлая жизнь» Дэвида Эттвуда, «Бронсон» Николаса Виндинга Рефна, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера, «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк» Кристофера Нолана и многим другим.

Джерело: Киноафиша