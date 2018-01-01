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    Fashion-дизайнер рассказал, как создавалось свадебное платье Анастейши из «50 оттенков свободы»

    Подвенечный наряд героини Дакоты Джонсон уже вошел в историю кино
    На этой неделе на экраны вышла финальная часть главной эротической саги последних лет, фильм «50 оттенков свободы». Его кульминацией стала свадьба главных героев — Анастейши Стил и Кристиана Грея в исполнении Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана. Дизайнер свадебного платья Анастейши Моник Люлье рассказала американскому Elle, как
    • Сьогодні, 17:58
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    Кадр из фильма&nbsp;&laquo;50 оттенков свободы&raquo;
    Кадр из фильма «50 оттенков свободы»

    Подвенечный наряд героини Дакоты Джонсон уже вошел в историю кино

    На этой неделе на экраны вышла финальная часть главной эротической саги последних лет, фильм «50 оттенков свободы». Его кульминацией стала свадьба главных героев — Анастейши Стил и Кристиана Грея в исполнении Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана. Дизайнер свадебного платья Анастейши Моник Люлье рассказала американскому Elle, как создавался наряд.

    Под венец героиня Дакоты Джонсон отправилась в одновременно женственном и сексуальном платье с обнаженными плечами и внушительным шлейфом. Ранее Моник Люлье также занималась созданием серебристого вечернего платья Аны, в котором она блистает на балу-маскараде в фильме «На 50 оттенков темнее».

    «Мне хотелось, чтобы свадебное платье получилось знаковым и запоминающемся, потому что в фильме оно будет жить вечно. Я стремилась создать что-то традиционное, но современное. При этом мне также хотелось, чтобы оно отражалось личность Анастейши», - цитирует дизайнера журнал Elle.

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    По словам дизайнера, создание подвенечного наряда заняло три месяца, хотя обычно один заказ выполняется в промежуток от шести до 11 месяцев. В качестве основных материалов использовались кружево из Франции и большое количество тюля. Как говорит Люлье, пока платье Анастейши не представлено в коллекциях бренда Monique Lhuillier, но если оно будет пользоваться спросом, то в дальнейшем его сможет купить любая невеста.

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