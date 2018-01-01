Fashion-дизайнер рассказал, как создавалось свадебное платье Анастейши из «50 оттенков свободы»

Подвенечный наряд героини Дакоты Джонсон уже вошел в историю кино

На этой неделе на экраны вышла финальная часть главной эротической саги последних лет, фильм «50 оттенков свободы». Его кульминацией стала свадьба главных героев — Анастейши Стил и Кристиана Грея в исполнении Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана. Дизайнер свадебного платья Анастейши Моник Люлье рассказала американскому Elle, как



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Кадр из фильма «50 оттенков свободы»

Подвенечный наряд героини Дакоты Джонсон уже вошел в историю кино

На этой неделе на экраны вышла финальная часть главной эротической саги последних лет, фильм «50 оттенков свободы». Его кульминацией стала свадьба главных героев — Анастейши Стил и Кристиана Грея в исполнении Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана. Дизайнер свадебного платья Анастейши Моник Люлье рассказала американскому Elle, как создавался наряд.

Под венец героиня Дакоты Джонсон отправилась в одновременно женственном и сексуальном платье с обнаженными плечами и внушительным шлейфом. Ранее Моник Люлье также занималась созданием серебристого вечернего платья Аны, в котором она блистает на балу-маскараде в фильме «На 50 оттенков темнее».

«Мне хотелось, чтобы свадебное платье получилось знаковым и запоминающемся, потому что в фильме оно будет жить вечно. Я стремилась создать что-то традиционное, но современное. При этом мне также хотелось, чтобы оно отражалось личность Анастейши», - цитирует дизайнера журнал Elle.

По словам дизайнера, создание подвенечного наряда заняло три месяца, хотя обычно один заказ выполняется в промежуток от шести до 11 месяцев. В качестве основных материалов использовались кружево из Франции и большое количество тюля. Как говорит Люлье, пока платье Анастейши не представлено в коллекциях бренда Monique Lhuillier, но если оно будет пользоваться спросом, то в дальнейшем его сможет купить любая невеста.